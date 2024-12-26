本地精英奧運舞台綻放光芒 香港體壇閃耀2024

張家朗

4年一度的奧運，今夏於法國巴黎舉行，大家都不會忘記這段「捱夜看直播」的日子，香港運動員表現爭氣，以2金2銅創下歷屆最佳，及後殘奧運港隊亦獲3金4銀1銅，成績令人鼓舞。張家朗和江旻憓雙雙在巴奧劍擊摘金，同膺年終「世一」，「超級女飛魚」何詩蓓在奧運獨攬兩銅後，強勢衞冕短池世錦賽。2024香港體壇，幕幕精彩。■文：余樂詩、鄧文滔，部分相片港協暨奧委會提供

劍神再臨！張家朗冧莊68年第一人 香港「劍神」張家朗於巴黎奧運男子花劍個人賽盡展王者實力，決賽於巴黎大皇宮火併意大利馬治，雙方合演精彩對決，最後一劍鬥足3次，「家朗」才驚險擊敗對手，成為此項68年來首位衞冕劍手，更是香港史上首個贏得兩面奧運金牌的運動員，成為不少港人難忘之夜。

首度成為「年終世一」 27歲的張家朗今季繼續大豐收，除奧運外，亦斬獲都靈大獎賽及上海大獎賽金牌，同時再次當選傑出運動員「星中之星」，加上職業生涯首度成為「年終世一」，「解鎖」另一成就。同時今年5月香港主辦的花劍世界盃，張家朗聯同蔡俊彥、梁千雨及李逸朗出戰團體賽，亦為港贏得史上首面世界盃團體金牌。FIE新賽季展開，「家朗」開季第2站（世界盃高崎站）取銅牌，來年第比利斯世錦賽及全運會有望再闖高峰，繼續擴大其「金色版圖」。

江旻憓巴黎封后急流勇退 30歲「微笑劍后」江旻憓（Vivian），今夏以女子重劍「世一」身份出戰個人第3屆奧運，最終克服法國「地獄主場」，刺下香港史上首面奧運女子重劍金牌。Vivian摘金僅一周後宣布退役，震驚香港體壇，隨後入職馬會，展開人生新一章。

加入馬會轉任上班族 這位香港重劍天后於2023/24賽季狀態大勇，先後贏得1月多哈大獎賽及2月巴塞隆拿世界盃，其後3月布達佩斯大獎賽奪銅，5月則在富塔拉世界盃封后，全季保持世界第一名銜，自2018/19賽季後再次獲得「年終世一」殊榮。奧運後轉換另一角色，Vivian笑言已逐漸適應「上班族」生活，另外她亦有意重拾兒時興趣，計劃改練跆拳道品勢，繼續「鍛煉自己」。

兩屆4塊 何詩蓓成香港奧運牌后 香港「超級女飛魚」何詩蓓（Siobhan）今屆奧運續有好表現，分別於強項100米自由泳及200米自由泳勇奪銅牌，連同上屆東奧兩銀，個人手握4面奧運獎牌，成香港運動員之最。曾創出短池200自世界紀錄的Siobhan，奧運過後保持佳態，連續3站世界盃200自封后，其後在世錦賽亦再展強勢，游出史上第3快時間1分50秒62，實現3連霸美夢。

思考未來去向 今年10月31日，Siobhan為慶祝其27歲生日，在新加坡站世界盃穿上「熊貓裝」出場，可愛度爆燈，相信會成為其職業生涯一段有趣回憶！回顧2024年，Siobhan承認短衝能力不及以往，現時未能確定身體能否繼續應付高強度訓練，故出戰完本月中的短池世錦賽後，趁假期好好思考個人未來去向：「聖誕長假會陪伴家人，好好享受沒有賽程的日子，做自己想做的事。」

何宛淇3戰殘奧 圓夢登頂勁洋葱 巴黎殘奧運港隊再次交出亮麗成績表，其中何宛淇包辦BC3級硬地滾球女子個人賽及混合雙人賽金牌，成為港隊大贏家。自小患上脊髓性肌肉萎縮症的何宛淇3戰殘奧運，終圓夢登頂，丈夫兼助理員李榮傑賽後送上「勝利之吻」，場面浪漫又感人。巴黎「神奇之旅」結束後，「宛淇」出席不同活動，分享其勵志故事，繼續鼓勵殘疾人士勇於嘗試，活出自我。至於為港征戰近16年的輪椅羽毛球運動員陳浩源，於巴黎殘奧取得銀牌後，宣布退役。

「黃杜配」合作無間 創港乒混雙五環最佳 乒乓「混雙孖寶」黃鎮廷和杜凱琹今屆奧運「搏到盡」勇闖銅牌戰，最終力戰下不敵南韓組合無緣獎牌，但仍創下港隊於奧運混雙最佳成績。今年初成父親的黃鎮廷亦喜事一籮籮，年尾與林兆恒、陳顥樺、姚鈞濤、杜凱琹、黃凱彤、吳詠琳及李凱敏出戰混合團體賽，首奪銅牌，12月更宣布加盟中國乒超球隊四川豐谷，將與一眾乒壇高手同場較量，值得留意。

何瑋桁佘繕妡世盃摘銅 除「師兄師姐」張家朗及江旻憓外，香港劍擊隊其他成員亦嶄露頭角。香港重劍1哥何瑋桁今年6月勇奪亞洲冠軍，成為香港男重第一人，今夏首征奧運的他雖然在32強止步，但新賽季持續打出驚喜，開季第2站（重劍世界盃溫哥華站），就與女重的佘繕妡雙雙摘銅，兩人生涯同樣首次踏上世界盃頒獎台。新一年何瑋桁更定下衝上世界前10的目標，力圖挑戰更高水平。

黃澤林初嘗大滿貫滋味 香港20歲網球1哥黃澤林（Coleman），升上成人組後更上一層樓，世界排名一度攀升至新高128位，目前則排第170位。黃澤林今年一口氣挑戰法網、溫網及美網3大滿貫賽事，更於美網外圍賽收穫成年組大滿貫首勝。此外他亦獲外卡出戰兩項1,000分大師賽，另在杭州公開賽16強止步，贏得生涯首兩場ATP巡迴賽勝仗。Coleman自評2024年表現屬6、7分，來年目標衝上世界排名前100。

盛事不斷體育園來年矚目開幕 香港今年舉行的體育盛事源源不絕，首辦三項鐵人世界盃、國際劍擊聯會花劍世界盃、世界跆拳道品勢錦標賽等國際級比賽，另外「M品牌」大賽——保誠香港網球公開賽更獲選為WTA 250級別年度最佳賽事。今年落成的啟德體育園更是萬眾期待，年尾陸續上演測試賽，為明年開幕做準備，預料年度盛事香港國際七人欖球賽，有望明年3月移師至可容納5萬人的啟德主場館舉行，氣氛勢必更熱烈。

優才入境「火箭」變香港人 今年香港桌球界充滿好消息，7屆世錦賽冠軍、英格蘭名將「火箭」奧蘇里雲及名將卓林普先後通過「優秀人才入境計劃」移民香港。中國香港桌球總會主席羅永聰盼望「火箭」來港後，有更多機會與小將作交流，對香港桌球發展大有幫助。

吳安儀大師賽獲季 同時間幾位香港桌球手亦有出色發揮，「四眼Cue后」吳安儀11月在倫敦舉行的女子桌球大師賽，一路過關斬將，直至4強才以2比4不敵勒查露，但仍收穫季軍，至於現年24歲的新星張家瑋，2月在WSF錦標賽決賽以5比0大勝中國球手高陽，捧走冠軍，並首次取得未來兩季世界職業巡迴賽參賽資格，成功圓夢。

鄧謝配年終賽後各奔前程 在羽毛球壇合作8年的混雙組合鄧俊文／謝影雪，今夏在巴黎上演兩人合作的奧運「最後一舞」，「鄧謝配」克服傷患一路奮戰，可惜8強直落兩局不敵南韓組合徐承宰／蔡侑玎，兩人賽後受訪時不禁感觸落淚，令全港市民為之動容。

鄧俊文改拍吳芷柔 「鄧謝配」年尾轉戰世界羽聯世界巡迴賽總決賽（年終賽），分組錄得1勝2負，無緣出線4強，兩人亦宣告暫時拆夥。雖然謝影雪未落實退役，但她接受訪問時，曾表示計劃重返校園，預計再與「俊文」合作的機會不大，而鄧俊文來年亦會重新出發，1月改拍吳芷柔出戰馬來西亞公開賽。

劉慕裳登世一未敢自滿 曾於東京奧運歷史性奪得空手道女子個人形銅牌的劉慕裳（Grace），3年後因為巴黎奧運不設空手道項目，無緣「五環舞台」，不過Grace今年繼續破紀錄，年頭成為香港史上首位「世一」空手道運動員。努力得到回報，職業生涯歷盡高低的Grace未敢自滿，在社交網站寫道：「今次的成功要提醒自己，繼續努力尋求突破及相信自己。」

事實上劉慕裳今年亦有其他精彩「演出」，9月在亞錦賽擊敗日本選手尾野真步成功衞冕，連續24項國際賽事站上頒獎台，另外她有份客串的空手道電視劇集《打天下２》亦於今年播映，專業表現大獲好評！

張家朗（右）於巴黎奧運力挫強敵，成功衞冕。 何詩蓓（左二）與隊友分享獲牌喜悅。 佘繕妡首度踏上世界盃頒獎台。 保誠網球公開賽繼續大收旺場。 「鄧謝配」年終賽後暫時「分手」。 江旻憓 何詩蓓這個造型可提名「年度最佳」。 「黃杜配」經過多年合作，默契自然十足。 黃澤林升上成人組後，愈戰愈勇。 「火箭」（左）正式成為香港人。 劉慕裳成為新一位香港「世一」。 江旻憓贏得奧運金牌後選擇退役。 港隊在巴黎殘奧成績理想。 何瑋桁首度踏上世界盃頒獎台。 啟德體育園經過多次測試，明年可望順利開幕。 吳安儀（右）在大師賽獲得季軍。