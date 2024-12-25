新生代亞軍參戰香港網賽

19歲美國新星田恩（圖）日前於ATP新生代網賽獲得亞軍後，決定來港出戰本周日（29日）舉行的「中銀香港網球公開賽2025」，與魯列夫及姆錫迪等一眾好手亮相維園。田恩目前世界排名第122位，在20歲以下球手中則排名第5、這位新星日前於新生代網賽闖入決賽，僅不敵巴西好手方錫卡，獲得亞軍。