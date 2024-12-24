張小倫任活動大使 港珠澳半馬下月5日舉行

第2屆「中銀港珠澳半馬拉松」將於明年1月5日舉行，大會昨日進行賽事起跑禮，前港隊劍擊運動員張小倫獲任活動大使，與今次參賽的三位長跑港將羅映潮、屈旨盈和莊司暘齊齊現身是日啟動儀式，分享備賽心得。至於今屆賽事精英雲集，將有16名國際好手參賽，而起步點、補給站等地點安排亦會作出優化。

港珠澳半馬路程約21公里，賽事的起跑點位於港珠澳大橋香港口岸，沿大橋香港的連結路段，跑至10.5公里後原路折返，沿途亦可觀賞香港國際機場的景色。除此之外，大會今年更首度增設「兒童田徑運動會」，參賽者年齡介乎6至9歲。

攜三位本地好手參賽 中國香港田徑總會主席關祺表示：「賽事8000個名額接受報名起的一日內滿額，可見受市民歡迎的程度。而今屆共有16名精英跑手參賽。關祺回應今屆賽事各方面改動：「綜合去年大家給我們意見，今年會優化起步位置、洗手間、水站等方面，希望做到更好讓運動員跑得安全、開心。」

今年獲選為十大傑出青年、前香港男子劍擊運動員「大師兄」張小倫，希望藉擔任今屆活動大使身份，將自己多年來作為運動員的經歷以鼓勵更多人參與跑步，「跑步能鍛鍊意志力，有益身體健康，自己亦曾參加過一次十公里賽，深刻體驗到跑馬拉松需要充足時間訓練，所以要謹記量力而為，避免受傷。」而上月亮相機場三跑刷新10公里個人最佳時間（PB）的香港精英跑手代表羅映潮、香港場跑女將屈旨盈及本地男跑手莊司暘亦有參戰首屆賽事。■圖、文：李章杰