香港東方再挫生力啤酒人排第3

上周三（18日）EASL東超主場擊退生力啤酒人取得聯賽首勝的香港東方（藍衫），隨即轉戰菲律賓PBA專員盃，以113比120不敵北港巴塘碼頭（North Port Batang Pier）後，前晚再度對陣生力啤酒人（San Miguel Beermen），兩軍爆發激戰鬥至加戰，「藍軍」憑楊和轟全隊最高的26分，最終以99比91兩度戰勝對手，並以6勝2負暫列聯賽榜第3位。香港東方下一場PBA專員盃將於明年1月5日對上排名第4位的馬尼拉電器（Meralco Bolts）。

楊和轟全隊最高26分 香港東方上半場主動出擊，並以51比41的雙位數領先優勢進入下半場，惟其後未能繼續進一步擴大差距，生力啤酒人奮力收復失地，更於決勝節打出8比0攻勢，以87比87將比賽拖入加時賽。香港東方主將楊和及白蘭基利挺身而出，兩人包攬全隊在「OT」取得的12分，前者更在最後43秒轟入1記三分彈鎖定勝局，終場以99比91擊敗今場有新外援Jabbari Narcis加盟、聯賽3連勝的生力啤酒人。

數據方面，香港東方5人得分上雙，主力控衛楊和表現搶鏡、轟下全隊最高的26分，中鋒麥洛連有18分進賬，白蘭基利亦交出15分，林爵華和陳兆榮分別取得13分和10分。