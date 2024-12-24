巴黎奧運美國又做一哥

今夏的巴黎奧運是法國相隔100年後再次主辦五環盛會，開幕式破天荒走出運動場外，並在舉世聞名的塞納河上演，場面震撼，更由患上罕見病僵硬人症候群的天后Celine Dion回歸獻唱，為歷時17天的奧運揭開序幕。全球200多個國家地區的健兒爭逐後，美國以40金44銀42銅共126面獎牌成為「一哥」，中國則取得創歷史佳績的40金27銀24銅僅列次席，香港以2金2銅位列第37名，同樣創出歷史最佳；東道主游泳名將馬查特奪得4金1銅，成為今屆「金牌王」，為主辦國法國爭回一點面子。至於緊接着的殘奧會則在香榭麗舍大道舉行開幕禮，中國以94金76銀50銀共220面獎牌成為今屆大贏家，港隊則以3金4銀1銅共8面獎牌排名32。