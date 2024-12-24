離開輝煌舞台 人生「轉跑道」 傳奇Last Dance 揮別2024

拿度

港產電影《The Last Dance》（破．地獄）最近成為城中熱話，放諸國際體壇也有不少傳奇巨星都選擇於2024年作出生涯的「最後一舞」，為輝煌的運動職業路畫上金色句號；離開的不捨迎來人生的新章，運動員總有獨特的特質，即使他們戴着光環離開多年來專屬的舞台，但「轉跑道」發展仍會發光發亮。

這一年的國際體壇多姿多彩，疫情後再加上適逢奧運年，譜寫佳績一浪接一浪，正所謂後浪推前浪，擁有22個大滿貫錦標的「泥地王」拿度，早一年已預告過今年會盡能力參加大賽向球迷道別，但最終四大滿貫中他只能出戰曾贏過14冠的法網，以及再次披起國家隊戰袍參加巴黎奧運，並選擇11月在家鄉馬略卡舉行的台維斯盃8強戰作生涯句號。38歲的「泥地王」在退役儀式上跟球迷說上告別感言︰「我永遠不想走到這一步，我對網球並不厭倦，但我的身體告訴我，它不想再打了……銜頭及數字可能很多人都知，但希望大家記得我是來自馬略卡小村莊的一個好人。」

拿度過去20年與費達拿、梅萊及祖高域組成的「Big 4」橫掃男子網壇，英國傳奇梅萊近年亦受到身體傷病的折磨，即使堅持又堅持，今年終以巴黎奧運作為生涯「最後一舞」，37歲的他參加了5屆奧運，並於2012及2016年連續兩屆奪得男單金牌，成為目前唯一。

年底再有網球傳奇正式掛拍，阿根廷的前美網冠軍博迪奧敵不過傷病，於12月初在告別戰上與祖高域進行表演賽後，結束職業生涯。

羅斯桃田不敵傷患收山 「傷患」是運動員退役的最大催化劑，曾榮膺NBA年度最有價值球員的戴歷羅斯，受到右側腹股溝及低背傷勢影響下，今季提早收咧，36歲的他於9月宣布退役，結束15年的NBA生涯。曾稱霸世界羽毛球壇的日本名將桃田賢斗，2020年於馬來西亞遇上嚴重車禍後狀態一沉不起，今年4月宣布離開國家隊，並於明年2月的聯賽賽季結束正式掛拍。30歲的桃田計劃轉個身份繼續羽毛球夢，將執起教鞭培育下一代。然而同一羽毛球場上，中國的何冰嬌今年奪得奧運銀牌後突然提出退役申請，不再參加國際賽，27歲的「嬌妹」在巴黎頒獎台上拿着西班牙徽章致敬瑪蓮的一幕，被受激讚並成熱話。

同樣屬於小球項目的乒乓球，今年都有傳奇說再見，中國的馬龍及德國的波爾在後輩強勢接棒後可謂功成身退，36歲的馬龍在巴黎奧運協助中國隊贏得男團金牌，生涯出戰4屆奧運合共奪走6面金牌，成為史上贏得最多金牌的中國運動員。至於43歲的波爾生涯7度登上五環殿堂，早已確定在巴黎奧運演最後一舞。

戴利卡維迪殊功成身退 英國體壇Icon「跳水王子」戴利與39歲單車「衝刺王」卡維迪殊，分別於今年8月及5月宣布在人生軌道上「轉車」。因為兒子說一句「想看爸爸在奧運跳水」再延退役時間表的戴利，由14歲奮戰到30歲，五屆奧運袋走1金1銀3銅，正如他所說「是時候功成身退」，想更多時間陪伴家人。至於原本去年賽季退役的卡維迪殊，因環法遇上意外無法完成而推遲一年「掛轆」，11月煞科戰以冠軍作結；已被封爵的「卡Sir」於2005年投身職業賽以來，共贏得過165個賽事，包括公路世錦賽冠軍及今年7月破紀錄贏得第35個環法分站冠軍，場地單車同樣成就斐然，先後奪得2005、2008及2016年場地世錦賽麥迪遜金牌。

已年屆30的澳洲女飛魚麥基恩，於11月透過社交平台公布退役，作為香港名將何詩蓓勁敵之一的Emma，擅長自由泳及蝶泳，她於巴黎奧運上贏得3面獎牌，包括助澳洲奪得4X100米自由泳接力金牌，她生涯共獲得14面奧運獎牌，包括6面金牌，是澳洲歷來贏得最多奧運獎牌的運動員。

桃田賢斗 何冰嬌「急流勇退」宣布退役。 麥基恩 馬龍帶隊贏得奧運男團金牌，功成身退。 戴利（左）為愛兒延遲退役，征戰巴黎奧運更收穫銀牌。