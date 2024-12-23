赴日追夢與全國高中冠軍交流 V.Cares女將滿載而歸

「不試試看，你怎麼知道不可能呢？」這一日漫金句總能點燃大家心中的「排球火」。今夏8位幸運兒在逾600名參加者中脫穎而出，獲得前往日本與全國冠軍高中校隊交流的機會，將「熱血青春」體現得淋漓盡致，而「V.Cares」亦成為她們追夢路上的指路明燈。

由三菱電機香港全力贊助的「V.Cares青年排球訓練計劃」，自2022年推出以來，用關懷活動、排球訓練及成長指導，令參與的青少年發掘潛能、培養身心健康發展，並鼓勵他們勇於追夢。參加者除體驗排球樂趣之餘，亦透過義工活動學習關心社會，為社區散播正能量。

策劃人呂嘉威：體驗前所未有 計劃今年來到第3屆，報名人數更超過名額上限近3倍，經歷約半年的選拔、訓練、關懷社區活動及訓練營後，最終篩選出Victories、Dreamers、Fighters及Stormers，4隊各14名V.League聯賽註冊球員。大會今年加入新元素，其中在V.League聯賽決賽日挑選優秀球員，前赴日本展開奇妙之旅，這千載難逢的機會就落在邢雯、關洛宜、彭鳳欣、董衍鉦、蔡雪盈、彭語馨、江蔓晴及蘇穎欣8人身上。

三日兩夜的大阪行，由策劃人呂嘉威（Eddie）帶隊，途中遊歷大阪城、天滿宮及心齋橋等名勝景點，重頭戲是到訪金蘭会中學校及高等學校，參與全國高中女排冠軍球隊的恆常訓練。事實上，金蘭会女排隊中坐擁9位國家青年隊成員，是貨真價實的日本未來新星，能夠直接與她們交流，確實是前所未有的體驗，Eddie對當時情景相當深刻：「訓練過程中震懾全場的打氣聲、整齊一致的口號，此外金蘭会的教練團和每位球員，十分重視我們的成員，耐心指導並給予最大鼓勵，不只是球技，她們的態度和精神都值得學習，這趟旅程亦讓我們8位『V.Cares』成員滿載而歸！」

關洛宜學習金蘭会女排認真態度 現年16歲就讀中五的Fighters成員關洛宜，坦言透過「V.Cares」計劃獲益良多：「很開心從中找到自信，讓我相信自己仍有過人之處。計劃令我結識很多新朋友，學懂信任隊友，另外亦體會到挫敗感和成功感，讓我對排球的熱誠更加熾熱。」回顧日本之旅，與金蘭会女排集訓的氛圍令關洛宜最為印象深刻，「她們訓練的投入態度，與我在校隊時大不同，她們認真對待一切，做好每個細節，亦會不斷鼓勵並帶動我、令我比平時更加專注。」「洛宜」補充道：「儘管大家語言不通，但完全沒有隔閡——排球就是通用的語言。」

同為16歲的Fighters成員邢雯，形容參加「V.Cares」是「人生中一大里程碑」：「整個過程很難忘，能夠認識一班志同道合的朋友，是件很熱血的事。」問及在計劃中最大的改變，她坦言：「以前的我脾氣很臭，但在日本接觸過金蘭会球員才知道，她們不會埋怨任何人，潛移默化地令我學懂如何關心、包容隊友，應該鼓勵隊友而不是批評。」

由「V.Cares」首辦開始、連續3屆都有報名的蘇穎欣，如願成為Dreamers隊成員，更憑着優異表現獲得赴日交流的機會，她打趣道「運氣也是實力的一種」。這位16歲女孩從金蘭会女排身上，看到自己與世界的距離，從而激勵自己積極向上，亦希望將今次旅程所學的一切帶回校隊。

■■圖：受訪者提供、文：李章杰