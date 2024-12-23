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澳洲錦標賽李思穎擸3色獎牌
（中國香港單車總會圖片）
澳洲場地單車錦標賽上周六煞科，香港「小女車神」李思穎（Ceci）夥拍梁穎儀出戰女子麥迪遜（圖），兩人成功在4次衝刺圈得分，最後一圈更以次名衝線，獲雙計的6分，以總分35分摘銀而回，另一香港組合梁寶儀/張履檾則未能完賽。連同全能賽的1金1銅，Ceci今站共獲3牌。
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