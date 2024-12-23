李慧詩教特殊幼兒踩單車

兩屆奧運銅牌得主、前香港單車代表李慧詩，聯同保良局資深物理治療師，參與保良局全新計劃「保寶單車教室」，為特殊學習需要幼兒策劃課程，不僅教授幼兒學習單車，更結合了大肌肉訓練、協調能力及平衡感的提升，助他們在學習單車過程中全面發展。

策劃課程鍛煉學童意志 作為導師的李慧詩分享教授感想：「當看到小朋友學懂踩單車的那一刻，真的很感動。有位小朋友一開始很害怕踏單車，加上天氣炎熱及情緒困擾，只試了30分鐘就不肯再嘗試。但即使自己發脾氣，或者感害怕，他最終還是堅持下來，這份毅力令人欣慰。」

李慧詩提到學習過程中，幼兒往往因未能掌握技巧感到挫敗，這正是鍛煉意志的好機會。「當他們學不懂或或抓不到精髓，就會有挫敗感，甚至鬧情緒，但其實是因為他們太想學會。透過課堂，我們希望教導小朋友一種堅持不懈的態度，讓他們明白只要不放棄總會成功。」

助理社會服務總幹事張以茵提到，課程目標是讓更多幼兒能掌握單車技巧，從中獲得自信和樂趣，未來保良局將聯同李慧詩，進一步培訓更多單車教練和助教，讓更多有特殊學習需要的幼兒，能夠參與課程，同時李慧詩亦會繼續擔任課程顧問，提供專業指導。