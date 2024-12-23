薩拉沙：證明地獄主場仲有威力

收爐戰報捷過快樂聖誕

今季第二度於主場取得勝仗， 兼助港會於聯賽升上第7位，薩拉沙表示3分得來不易，對球隊意義非凡：「感謝主！我為球隊今日嘅表現覺得好自豪，尤其今場係2024年最後一場波，可以咁贏住波過聖誕，開心之餘仲攞番晒信心。呢3分對全隊嚟講好重要，希望保持住呢份鬥志到2025年，來年繼續爭取好成績。」薩拉沙認同今場南區因早段基哥利領紅「踢少個」，令球隊於人數上佔得優勢下「偷雞」成功，但強調賽果仍讓球隊明白有能力戰勝排名更高的對手，亦鼓舞全隊士氣。