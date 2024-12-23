基哥利被逐薩拉沙一腳搞掂 港會挫10人冠忠南區

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」上演獨腳戲，港會坐鎮香港足球會足球場，迎戰冠忠南區。最終港會憑薩拉沙一箭定江山，以1比0擊敗早段有基哥利被逐、兼有佐佐木周12碼宴客的南區，取得今季聯賽第2勝，兼升上第7位。■■圖/文：鄧文滔、文嘉靖

是役有羅素缺陣的主隊變陣出擊，改派唐道碧及黎皚韜鎮守中路，峇夏比負責掃蕩，關歷克於前線爭取入球；南區方面佐佐木周和趙聡悟攜手中場負責派牌，支援3位箭頭基哥利、艾華和史提芬彭利拿攻堅。

開賽僅9分鐘，南區就收到壞消息，基哥利出手打中比提，球證到場邊觀看VAR後，向基哥利出示紅牌，客隊餘下時間要10人應戰。港會人數佔優下逐步控制戰局，28分鐘，峇夏比眼見無對手壓迫，嘗試遠射中柱彈出。42分鐘，港會獲黃金機會，黃琛喆左路窄位抽射，被伍瑋謙救出，史加利補射竟告「撻Q」。3分鐘後，黃琛喆左路傳中，翟廷峯頭槌解圍不遠，薩拉沙勁射破網，港會領先1比0完半場。

南區換邊後一口氣換入積遜和黎格爾，力圖平反敗局，踢至下半場中段，艾華接應界外球後，壓入禁區起腳，被唐道碧擋出底線，67分鐘，佐佐木周罰球傳入禁區，黃浩然在薩拉沙力壓下起腳射高。隨後佐佐木周禁區內被黎皚韜推跌，球證到場邊觀看VAR後改判12碼，惟佐佐木周操刀中柱彈出，南區未能扳平。下半場補時階段，黃浩然接應積遜罰球頂中柱，結果港會力守勝局，險勝1比0完場。

楊正光：會叫球員踢得聰明啲 南區主教練楊正光賽後表示，基哥利早段被逐令球隊陷於苦戰，往後會勸籲基哥利控制好情緒：「我唔覺得佢個動作會構成紅牌，只能夠叫球員喺VAR幫助執法之下，要踢得聰明啲，不過基哥利一直都唔太控制到脾氣，呢點要同佢傾下。」至於港會主教練谷卓斯則大讚球隊表現出色，為今年寫上完美句號：「上半場真係踢得好好，雖然換邊後南區射失過12碼，確係有啲運氣，但可以用贏波完結今年，點都值得高興。」他又透露上半季曾效力均業北區的中堅費利皮爾，落實重返港會。