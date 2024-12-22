麥克艾倫破３００天錦標荒

一連3天在沙特阿拉伯上演的利雅得桌球錦標賽，麥克艾倫在決賽以5比1擊敗比利時名將比素，贏得今季首冠，並結束長達300天的錦標荒，袋走25萬英鎊（約245萬港元）的冠軍獎金，開心過聖誕。

在決賽中，比素雖然先贏第一局，但麥克艾倫隨即強勢反擊，並交出兩Cue「破百」包括104度及109度，一口氣連贏5局以5比1獲勝，在今季終於開齋，他上個冠軍已是今年2月的球員錦標賽。

勁袋245萬獎金 這項錦標對這位38歲的北愛爾蘭球手為2025年注下強心針，最近他轉了教練獲加（Lee Walker），為他的技術作微調，而麥克艾倫最近幾周狀態已不俗，在全英賽及蘇格蘭公開賽均躋身4強。

麥克艾倫賽後都提到獲加的幫助：「能夠擊敗Top 10捧盃是非常特別的！我在全英賽開始跟獲加合作，我還不確定會去那裏，我試圖打得更快，更享受比賽，曾經有一段時間，甚至贏了冠軍，但沒有享受我打比賽的方式，我知道這點是需要改善，部分是與獲加合作，部分是自己解決的問題，還有與心理學家的合作，這個方向我感覺不俗；來年我更想再保持獲勝及享受桌球。」