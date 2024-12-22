孟加拉添英超兵鬥港隊
效力英超球隊李斯特城的中場咸沙袓靴里，日前透過球會社交網專頁宣布，已由英格蘭轉為代表孟加拉，成為該國首位出戰的英超球員，更有望在來年10月的亞洲盃外圍賽第3圈與港隊交手。
袓靴里於李斯特城搵食
現年27歲的咸沙袓靴里於英國出生，而母親則為孟加拉人。他屬於李斯特城青訓產品，2017年已首度為「狐狸」在英超上陣，今季則在聯賽暫時上陣兩場。此外，咸沙袓靴里過去亦曾7次代表英格蘭U21披甲，但卻未曾入選大國腳，他接受英國媒體訪問時，透露今次轉籍經過審慎考慮：「我為決定感到自豪，我的家人近年來多次游說我，加上孟加拉球迷每天都會發訊息，希望我代表孟加拉作賽。而我認為這亦是我想做的事，希望可藉此推動孟加拉足球發展，以及讓更多當地球員外流。」
亞洲盃外圍賽第3圈將於明年3月舉行，港隊與印度、新加坡及孟加拉同組，爭奪一個出線席位。根據賽程，兩隊最快會在來年10月9日才交手，港隊會先作客出戰，然後10月14日再返回主場迎戰孟加拉。
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