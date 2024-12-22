孟加拉添英超兵鬥港隊

袓靴里於李斯特城搵食

現年27歲的咸沙袓靴里於英國出生，而母親則為孟加拉人。他屬於李斯特城青訓產品，2017年已首度為「狐狸」在英超上陣，今季則在聯賽暫時上陣兩場。此外，咸沙袓靴里過去亦曾7次代表英格蘭U21披甲，但卻未曾入選大國腳，他接受英國媒體訪問時，透露今次轉籍經過審慎考慮：「我為決定感到自豪，我的家人近年來多次游說我，加上孟加拉球迷每天都會發訊息，希望我代表孟加拉作賽。而我認為這亦是我想做的事，希望可藉此推動孟加拉足球發展，以及讓更多當地球員外流。」