李思穎遠征墨爾本掃１金１銅

有香港「小女車神」稱號的李思穎（Ceci）在澳洲傳來喜訊，本周出戰在墨爾本上演的澳洲場地單車錦標賽，穿金掛銅；憑着煞科日的最後一項記分賽擴大優勢勇奪全能賽冠軍。

留澳展開兩個半月訓練 Ceci在澳洲錦標賽連續兩日踏上女子全能賽頒獎台，上周四出戰首天賽事，這位巴黎奧運代表亮相個人擅長的全能項目，先從資格賽突圍，再在捕捉賽獲第10名，繼而配速賽以21分排第2，再加上淘汰賽得第3，最後在記分賽獲107分獲季席，總成績僅負於日本的內野艷和及澳洲車手寶芙（Maeve Plouffe）獲得第3名。

經過首天的經驗後，李思穎在上周五再度出擊，與隊友梁穎儀及楊倩玉均取得全能賽正賽資格，Ceci今仗改變戰術，採取搶攻，首項捕捉賽獲第2，配速賽以第5名完成，再加上淘汰賽衝得第2，三項比賽後已獲108分排名首位，壓軸出戰記分賽主動衝分擴大優勢，最終穫116分擊敗東道主車手韋爾及日本的內野艷和奪冠，個人在今次比賽收獲1金1銅。至於梁穎儀及楊倩玉分別排名12及21名。

港隊中長距離隊員今日啟程前赴澳洲，與已在新西蘭訓練的短距離組隊員會合，並於當地展開為期兩個半月的訓練，以備戰明年2月的亞洲公路及場地單車錦標賽。