反勝標準流浪大埔過１哥癮

昨日青衣運動場上演一場「中銀人壽香港超級聯賽」，由標準流浪主場恭迎大埔。最終「綠戰士」憑盧卡斯「戴帽」，加上馬卡雷拿和加比爾各入1球，以5比2勝出升上榜首，領先第2位的東方3分，但踢多1場。

流浪派出林堂真、梁煒烽及法蘭度鎮守中路，雷仙奴負責側擊，為劉智樂製造埋門；至於「綠戰士」，馮冠鳴和柏連尼擔任中場屏障，馬卡雷拿、伊高沙托尼及傷愈復出的盧卡斯，組成前線三叉戟，比迪高先列後備。

雷仙奴12碼開紀錄 大埔初段即反客為主，10分鐘，尼高拉斯左路傳中，盧卡斯起腳柱邊出界。然而在34分鐘，流浪雷仙奴左路傳入禁區，博得尼高拉斯犯手球，雷仙奴操刀破網，為流浪取得領先。9分鐘後，伊高沙托尼右路傳中，盧卡斯頂成1比1，上半場補時階段，李家豪斬入禁區，馬卡雷拿近門射成2比1完半場。

大埔換邊後不久有黃金機會，48分鐘後盧卡斯接應李家豪傳送後，回傳予陳肇鈞，可惜後者近門起腳未能命中目標。流浪到61分鐘有雷仙奴傷出，但兩分鐘後，巴拉克左路斬入禁區，梁煒烽無人看管下衝頂破網，為「綠戰士」追成2比2。9分鐘後，盧卡斯接應伊高沙托尼傳中，頂破盧兆崎十指關，為大埔再度領先。82分鐘，伊高沙托尼開出角球，加比爾頂成4比2，加上盧卡斯補時階段埋齋，大演「帽子戲法」，為球隊鎖定勝局贏5比2，大埔升上榜首，領先第2位的東方3分，但踢多1場。

■圖、文：鄧文滔、文嘉靖