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威廉斯「跣腳」淘汰卓林普
3屆世界冠軍「金左手」威廉斯在利雅得桌球錦標賽，與「世一」卓林普鬥得激烈，決勝局更一度「跣腳」弄傷手肘，最終仍險勝4比3，躋身4強，至於久休復出的奧蘇里雲繼續衞冕之旅，僅花49分鐘以4比0淘汰中國球手丁俊暉，「火箭」4強遇上麥克艾倫。
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