紅牛搵「小鮮肉」拍韋少

世界一級方程式（F1）賽季結束不久，各車隊已展開來季部署。紅牛日前提早兩年與佩雷斯解約後，周四即公布提拔羅臣（圖）上一隊，這位22歲新西蘭新進車手將夥拍麥斯韋斯塔本。

22歲羅臣夢想成真 來自紅牛二隊的羅臣，2019年加入紅牛青訓體系，過去兩季僅參加過11場大獎賽，雖然這段時間沒有令人信服他可擊敗隊友角田由紀，但紅牛高層卻選中他。紅牛總監表示：「與4屆冠軍並肩作戰，是一件艱辛任務，韋斯塔本無疑是F1史上最偉大的車手之一，但我相信羅臣能夠克服挑戰。」羅臣曾於2023年荷蘭站首度在F1亮相，當時他代替練習賽中遇上車禍斷手的列卡度。

能夠夢想成真，羅臣大感興奮：「這是我一生的夢想，自8歲開始我就努力，現在終於實現目標，這是一段難以置信的旅程，我想感謝整個紅牛大家庭的信任，給我機會，非常開心與韋斯塔本一起戰鬥，並向世界冠軍學習。」

此外平治亦宣布35歲芬蘭車手保迪斯，2025年將重返車隊，擔任羅素及生力軍安東尼利的補替，保迪斯曾於2017至2021年為平治效力，贏過10場分站及獲得20次排頭位。