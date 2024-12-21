江旻憓笑言向跆拳道發展

4位出戰巴黎奧運的香港劍擊運動員張家朗、江旻憓（Vivian）、何瑋桁和陳諾思，昨晚齊齊現身劍總舉行的祝捷會暨答謝晚宴，大會向一眾參加奧運的運動員及教練頒發嘉許狀。

兩位奧運金牌得主江旻憓和張家朗均以新造型亮相，當中Vivian以鮮紅色襯衣搭配全黑西裝，令人眼前一亮。扮演「新角色」的她以勇往直前總結今年歷程，笑指自己是「新造的人」，不會再「向後望」，展望來年希望能以陪練員角色協助隊友，亦會幫助年輕一代劍手成長。此外Vivian早前為香港舉辦的跆拳道品勢世錦賽的宣傳片出鏡，她坦言重練品勢亦是明年一大目標，並笑指：「如果練得好，會想換個身分參賽。」

張家朗放鬆心情迎世界盃 即將啟程前往法國備戰世界盃的張家朗，近日又染了一頭金髮，像是調整好心情迎接即將到來的比賽，「家朗」表示：「沒有給自己定下甚麼大目標，放鬆心情、落場盡力打就好。」被問及會否因奧運奪金再添紋身紀念，張家朗坦言確有此想法，但都會尊重家人意見。

以19歲之齡出戰巴黎奧運的陳諾思（Daphne），回顧今年經歷直言充實、滿足和感恩，她展望明年能累積更多經驗，亦希望找到方法解決面對時差問題、順利兼顧學業：「我最後一年符合資格打亞青和世青賽，如果時間許可的話，當然想參加，但因為學業關係，有時都要作出取捨，只能夠『見步行步』。」在美國讀書的她經常因比賽「兩地跑」，但她表示「自己選擇的路，要盡力適應」。

至於男重代表何瑋桁表示今年是人生中最驚喜及最開心的一年：「亞錦賽個人冠軍、世界排名去到前16，感到好突然。」放眼未來，「瑋桁」表示：「目標衝上世界排名前10，接下來的比賽要全力爭逐獎項，希望保持勢頭到下屆奧運。」

圖、文：李章杰