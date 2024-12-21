小粉絲見卡路士勁興奮

昨晚賽事巨星雲集，開賽前兩小時已有數百名球迷排隊等入場。排頭位的11歲小球迷Lester與家人一同入場，這位皇馬粉絲對能親睹偶像大感興奮：「5點已經嚟到排隊，我由8歲開始睇波，最鍾意皇馬，好期待見到卡路士落場！」