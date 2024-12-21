皇馬巴塞傳奇入球騷冧球迷
「Legend Assemble傳奇球星表演賽系列－皇馬球星對巴塞傳奇」，昨晚假香港大球場上演。雙方合演入球騷，結果巴塞傳奇憑韋拿大演帽子戲法，以5比2反勝對手，令7,565名入場球迷大飽眼福。
雙方陣容同樣星光熠熠，皇馬球星由費高、卡路士、卡斯拿斯及甘比亞素等擔正，巴塞傳奇則有佩奧爾、沙維、亨利及韋拿等擔任正選。賽事分成兩節，每節40分鐘。開賽僅8分鐘，皇馬球星隨即發難，奧雲禁區內轉身抽射破網，為皇馬球星先開紀錄。2分鐘後，據報有傷在身的「罰球王」卡路士，被佩奧爾侵犯後，疑似傷出由穆尼蒂斯代替，而亨利亦於17分鐘被祖菲奧入替。19分鐘，哥利斯馬右路使出招牌「腳趾尾拉西」，為皇馬把關的卡斯拿斯飛身救出。28分鐘，巴塞傳奇終追成平手，韋拿接應祖菲奧傳送，門前射成1比1。6分鐘後，祖菲奧長驅直進，推過卡斯拿斯後在簡拿華路防守下起腳，被卡斯拿斯回身沒收，兩隊半場各一平手。
奧雲起孖 韋拿戴帽
皇馬球星到55分鐘再度領先，費高起腳中楣，奧雲衝前一頭頂入，將紀錄改寫成2比1。但7分鐘後，韋拿左路發難，獨闖龍潭射成2比2。其後韋拿繼續發威，左路殺入禁區後，助攻沙維奧拿射成3比2，巴塞傳奇首度領先。踢至67分鐘，路爾斯加西亞右路傳中，古華特接應一頂破網，加上韋拿尾段「埋齋」，個人上演「帽子戲法」，巴塞傳奇終以5比2擊敗皇馬球星。
圖/文：鄧文滔、文嘉靖
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