皇馬巴塞傳奇入球騷冧球迷

雙方陣容同樣星光熠熠，皇馬球星由費高、卡路士、卡斯拿斯及甘比亞素等擔正，巴塞傳奇則有佩奧爾、沙維、亨利及韋拿等擔任正選。賽事分成兩節，每節40分鐘。開賽僅8分鐘，皇馬球星隨即發難，奧雲禁區內轉身抽射破網，為皇馬球星先開紀錄。2分鐘後，據報有傷在身的「罰球王」卡路士，被佩奧爾侵犯後，疑似傷出由穆尼蒂斯代替，而亨利亦於17分鐘被祖菲奧入替。19分鐘，哥利斯馬右路使出招牌「腳趾尾拉西」，為皇馬把關的卡斯拿斯飛身救出。28分鐘，巴塞傳奇終追成平手，韋拿接應祖菲奧傳送，門前射成1比1。6分鐘後，祖菲奧長驅直進，推過卡斯拿斯後在簡拿華路防守下起腳，被卡斯拿斯回身沒收，兩隊半場各一平手。