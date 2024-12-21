RTHK32 x on.cc東網同步直播 2024收爐戰唔會留手 標準流浪撼大埔爭標尾會

標準流浪箭頭 劉智樂

今日「中銀人壽香港超級聯賽」重燃戰火，標準流浪坐鎮青衣運動場硬撼大埔。「綠戰士」首循環交鋒曾淨勝3球，加上今場只要不敗，即可成為2024年聯賽榜1哥，戰意十足；流浪遇強亦不會束手就擒，惡鬥一觸即發！（港台電視32及on.cc東網周六下午3時同步直播）

標準流浪迎來今年謝幕戰，教練團成員林嘉緯明言會以3分為目標，冀用勝利為今年作結：「球隊距離上場比賽都有一段時間，我哋都好積極保持比賽狀態，防守反擊要做得更銳利，希望贏波做2024嘅結尾。」流浪陣中日援中堅菅沼駿哉已轉投泰國球隊赫恩柯恩聯，「嘉緯」強調有足夠的防守球員填補缺口，不擔心影響部署，亦透露轉會窗重開後將有增援，詳情會陸續公布：「我哋一直積極搵緊球員，可以肯定會有新兵加盟，簽外援唔係件易事，我哋努力揀緊幫到球隊嘅合適選擇，具體嘅位置同數量遲啲公布。」

張廣然：趁輪空作調整 標準流浪上周輪空，前鋒張廣然表示球隊趁機調整，分別接受教練團額外的個人技術訓練和指導，以達到更佳狀態：「呢兩星期都係練體能為主，加上好多時都係輸畀對手反擊嗰下，所以我哋都針對呢方面去加強，教練團安排啲技巧上嘅額外訓練，例如單對單防守，同埋點改善由攻轉守嘅速度，希望Keep住個比賽狀態。」

大埔剛在「賽馬會菁英盃」分組賽擊敗傑志，提早殺入4強，主教練李志堅指有助激勵士氣：「再之前兩場波發揮唔好，贏完傑志係一個幾好嘅調節，球員各方面都有所提升。」今仗屬球隊本年度最後一場比賽，「堅Sir」直言定必全力爭勝：「流浪雖然成績唔太穩定，但有一定入波能力，尤其劉智樂今年表現相當好，同埋仲有我好熟悉嘅雷仙奴，要小心佢哋反擊。」

李志堅唔畀盧卡斯冒險 兩名早前在東亞外對關島均有入球的港腳陳肇鈞及尼高拉斯已經歸隊。惟韋法頓累積5黃停賽，「堅Sir」又透露射手盧卡斯亦很大機會繼續倦勤：「如果唔得嘅話，都唔想佢勉強同冒險。始終下個星期冇比賽，我嘅諗法係希望佢可以休息耐啲，唔想一傷再傷。」

標準流浪中場 巴拉克 大埔鎖匙人 陳肇鈞 大埔前鋒 馬卡雷拿