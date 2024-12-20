新生代年終賽商竣程首戰失利

於沙特阿拉伯舉行的ATP「新生代總決賽」，周三晚展開一連5日激戰，首位奪得出戰資格的中國男網新星商竣程，首場分組賽以盤數1比3不敵法國球手雲艾斯治，下一場將對美國的巴沙華列迪爭出線資格。

盤數1比3不敵法國好手 商竣程上月強勢入圍年度最佳新人最後兩強，惟最終由捷克的文錫當選，但仍以世界排名第50的成績，奪得年終賽僅有的8個名額其中一席。新生代總決賽由世界排名前8的21歲以下球手參戰，首階段分為紅、藍兩組競賽，商竣程被列入紅組，而頭號種子、世界排名第20的法國新星費斯則列入藍組。

商竣程首戰面對世界排名第128位的雲艾斯治，兩人生涯首度交手，首盤打得激烈，鬥至「搶七」才分出勝負，法國球手把握機會以3比4先贏一盤。次盤商竣程主動進攻，以4比2扳回一城，惟其後的兩盤不慎連失兩個發球局，未能扭轉局勢下連輸兩盤1比4及3比4，最終以盤數1比3告負。至於費斯揭幕戰以盤數2比3爆冷不敵排名最低的巴西球手Joao Fonseca。