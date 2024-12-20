國家打吡大球場上演 皇馬巴塞傳奇全力比併

「Legend Assemble傳奇球星表演賽系列—皇馬球星對巴塞傳奇」，今晚會在香港大球場舉行。今次「國家打吡」請來超過30位前西甲名宿，可謂星光熠熠，而眾將亦強調會全力以赴，球迷記得把握機會，入場一睹偶像場上風采！（周五晚8時開賽）

今次表演賽一共有35位球星落場參與，其中皇馬球星隊由費高、卡斯拿斯、奧雲、簡拿華路、羅拔圖卡路士領軍，而巴塞傳奇方面，沙維、亨利、佩奧爾、古華特、路爾斯加西亞、古利亦悉數在陣。不過根據網上售票平台顯示，目前僅得最平的680元門票售罄，銷情看來一般，主辦單位早前亦推出門票折扣優惠，學生、教學及體育相關團體可獲七五折。

佩奧爾︰今次來港唔係旅遊 繼年初賀歲盃後再度訪港，這次擔任巴塞傳奇隊隊長的佩奧爾，表示會尊重「國家打吡」這個場合，承諾與隊友一定竭盡全力作賽：「上次嚟香港仲有時間旅遊，但今次對皇馬係打吡戰，性質完全唔同。身為前職業球員，我哋會集中應付比賽，喺賽前好好休息，務求踢一場好波，令球迷睇得享受。」提到前巴塞隆拿中場哥迪奧拿（Pep），目前所帶領的曼城正陷入低潮，佩奧爾則對這名前隊友充滿信心：「我對Pep好了解，佢目前依然係世上最佳教練，相信曼城好快可以扭轉頹勢，迅速反彈。」

圖、文：李浚湣