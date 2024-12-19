世錦賽凱旋何詩蓓︰放完長假先諗未來

「享受沒有賽程的日子」

何詩蓓在活動上與年輕的精英泳手交流互動，其後進行簽名會，為支持者簽名及合照，慶功大會上的她笑容常掛，彷彿已經準備好迎接長假時光。對於今年緊密的賽程，Siobhan坦言感到疲累：「就像沒有停過比賽一樣，雖然有得有失，但都很難忘，其中最特別的，莫過於奧運的經歷，深刻感受到家人和香港觀眾對我的支持。」她還表示：「世錦賽出戰200米自由泳之前，自己沒想過是否要贏冠軍，不想因為這些而導致緊張影響表現，只想集中精神游到1分51秒以內，最後很開心做到。」