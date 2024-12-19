壓哨Logo Shot救南華 曾湛元做功臣︰難以相信

甲一男籃聯賽周二晚尾場「黃紅大戰」，上演銀牌總決賽翻版戰，南華克服最多22分落後，下半場發動反擊攻勢，更憑曾湛元壓哨「Logo Shot」延長戰局至加時賽，隨後打出9比0攻勢奠勝，最終以104比100反勝永倫。「紅軍」以6勝1負戰績暫列聯賽榜第二位，今季餘下兩場常規賽將對晉龍WTS及晉裕。

今季首度贏永倫 今仗南華5人得分上雙，外援安德拉攻入「雙雙」22分及15個籃板，曾湛元三分球2射2中、繳出21分、10助攻，朱亮亦交出21分。永倫方面，泰那轟全場最高的34分，蓋帝斯狂取23分、23籃板「超級雙雙」，韓天次亦有18分及7籃板進帳。

數到「紅軍」贏波最大功臣，肯定是控衞曾湛元，球隊今季首度戰勝永倫，「元仔」賽後表示：「銀牌賽連續兩場落敗，大家都覺得『好唔抵』，一直都覺得我們有機會能贏，所以今場即使面對大比數落後亦未有放棄」，他補充道：「其實最後一球三分波連我自己都難以相信，但比賽未完仍不能鬆懈，好在加時賽能保持高水準發揮，最後贏波都好開心！」

談及球隊目標，曾湛元表示：「雖然奪常規賽冠軍的機會不大，但餘下的兩場常規賽同樣會全力以赴，聖誕假休息後都會密鑼緊鼓部署季後賽，希望能贏到冠軍！」

圖、文：余樂詩、李章杰