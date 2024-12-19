對關島省兩球陳肇鈞：攞番存在感

香港大球場周二晚舉行東亞足球錦標賽外圍賽決賽，最終港隊5球大勝關島，殺入決賽周，而中場陳肇鈞（Philip）今場梅開二度，賽後「Philip」表示冀藉今仗提醒大家他的「存在」，期待在新帥韋斯活靡下繼續為球隊貢獻。

1月在亞洲盃決賽周射入阿聯酋，相隔近1年再於國際賽取得入球，今場更兩度攻破對手大門，「Philip」賽後表示滿意自己的狀態，又形容年初亞洲盃結束後一度陷入自我懷疑，今場的入球證明了自己作為4料足球先生的「存在感」：「對住關島都好多入波機會，好彩兩球都把握到，『feel』到發揮出應有狀態。喺港隊都差唔多相隔1年冇入波，甚至喺安達臣在任尾段，對住啲強隊都冇乜點樣發揮到最好嘅自己，唔可以話係低潮，感覺上好似冇咗個『存在感』。我知自己仲有貨可以貢獻畀港隊，其實唔應該懷疑自己。希望喺度提番大家我嘅『存在』，話番畀大家知我係有呢個實力，希望嚟緊3月再多啲機會，我會一路去好好裝備。」

提到韋斯活領軍後似乎更傾向使用其他球員填補前場位置，令「Philip」的出場機會有所削弱，陳肇鈞表示信任新教練的戰術和陣容選擇，亦不介意自己於港隊的角色出現轉變。

決賽周明年７‧７開戰 隨着東亞足球錦標賽外圍賽日前圓滿結束，東亞足球聯盟（EAFF）亦隨即確定，決賽周將於來年7月7日至16日在南韓舉行。然而EAFF雖未提及比賽城市，但透過足總的社交平台，可以發現其中一張圖片下面，卻寫道「釜山見！」意味着決賽周很大機會在釜山舉行，不過最終仍有待落實。

圖、文：鄧文滔、李浚湣、文嘉靖