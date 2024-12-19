皇馬巴塞傳奇齊襲港 費高：想見證坐爆大球場

「傳奇球星表演賽系列—皇馬球星Vs巴塞傳奇」將於周五（20日）假香港大球場舉行，逾30位曾效力西甲班霸皇家馬德里及巴塞隆拿的傳奇名宿來港獻技。昨日主辦單位舉行賽前記招為表演賽造勢，其中皇馬球星隊的隊長費高表示急不及待與香港球迷見面，期待出現全場滿座的盛况。

昨日率先到埗的球星都有在記招亮相，包括皇馬名宿費高、卡斯拿斯、奧雲，摩連迪斯，以及巴塞傳奇佩奧爾、古華特等。而作為表演賽焦點之一的「大帝」亨利及巴塞名宿沙維，則未有現身。在會上除進行交換球衣及祝酒儀式外，兩隊亦有派出球員代表分享來港感受及備戰狀況。其中皇馬球星隊隊長費高表示，相當期待與香港球迷見面：「來到香港真的很高興，感謝主辦方的邀請。我們希望能在滿座的大球場中，為大家呈現一場精彩的賽事，讓每一位球迷都能享受比賽的氛圍。」

揚言盡力獻技回饋球迷 費高又認為香港球迷對於足球的狂熱讓人印象深刻，渴望和隊友在比賽中重溫這份熱情：「在2003年我首次隨球隊來港，那次的旅程非常美好，這裏的支持和熱情讓我對香港印象深刻，讓我每次來都感到非常高興。」作為西班牙經典的「國家打吡」，費高表示會盡力回饋球迷支持：「這表演賽的娛樂性和緊張感相信會很高，我們希望能在這場球賽中，給球迷帶來快樂難忘的回憶。」

另外，主辦單位代表Dominic Choi亦透露明年啟德體育園落成後，將有機會邀請更多世界級球隊來港獻技，詳情將適時公布。值得一提，兩隊球星今日將出席賽會安排的歡迎晚宴及3場球星見面會，凡已購套票的球迷，將有機會與每位傳奇球員近距離接觸，並獲得簽名及一對一合影，3組出席的球員包括亨利、佩奧爾、費高及沙維等，可謂星味十足。

圖、文：李浚湣、文嘉靖