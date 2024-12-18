世界殘疾人保齡球賽下月啟德上演 港隊盼主場碌出佳績

「IBF世界殘疾人保齡球錦標賽」下月17至24日假啟德體育園Top Bowl上演，主辦單位昨日於奧海城舉行賽事發布會暨殘疾人保齡球體驗啟動禮。港隊派強陣參賽力爭獎牌，獲邀出席的巴黎殘奧硬地滾球兩金得主何宛淇及兩屆殘奧獲牌的輪椅羽毛球名將陳浩源，呼籲公眾踴躍入場。

賽事為香港首個獲「M」品牌贊助的殘疾人體育比賽，暫時有18個國家或地區，約190名選手參加，港隊派出22人應戰。賽事分7個組別，TPB1、TPB2及TPB3為3個不同程度的視障運動員組別；TPB4分為國家隊及特殊奧運非國家隊的智障運動員組別；TPB8、TPB9及TPB10則依次為輪椅運動員、下肢殘疾運動員及上肢殘疾運動員組別。去年亞洲殘疾人保齡球賽分獲TPB3及TPB10金牌的張凱童及周培堅，與TPB1組別女將劉曉真及TPB2組別的文瑞詩等，均是港隊獎牌希望。

IBF世杯率先試場 胡兆康：有優勢 昨日除出戰賽事的港隊成員外，陳浩源、何宛淇以及保齡球名將胡兆康均有亮相，去年再奪世界冠軍的胡兆康來年1月坐鎮主場出戰「IBF保齡球世界杯」，他表示港隊現正全力備戰，並透露將獲安排到Top Bowl練習，提早適應場地：「我們可以在Top Bowl進行多於10次訓練，實際數字有待總會與場地安排，能比其他對手提早試場，絕對有優勢。」港隊將出戰「IBF世界杯」4人隊際賽，名單有待落實，「康仔」盼望隊友放開懷抱：「我們上年尾贏過世錦賽3人賽金牌，加上主場出擊，難免有壓力，希望大家練習之餘，不忘放鬆心情，享受比賽。」「康仔」又期望Top Bowl落成後，吸引更多市民接觸這項運動：「多咗人玩，自然更多機會發掘全職運動員。」

去年在IBSA世界運動會摘下兩銀的視障運動員張凱童，表示主場出擊相當有利，並對Top Bowl場地硬件滿意：「球館燈光較柔和，令我感到舒服，而且地板比較平滑，適合輪椅運動員打球，球道設有LED屏幕，亦方便球手，加上家人屆時會入場支持，令我非常期待。」

陳浩源何宛淇籲公眾撐場 至於今夏巴黎殘奧在硬地滾球勇奪兩金的何宛淇，笑言對保齡球感興趣：「讀書時開始接觸保齡球，可惜因為球太重未能落場試玩，但我看見有保齡球機的外形，與硬地滾球的管道相似，令我對保齡球感興趣。」已退役的輪椅羽毛球名將陳浩源則指賽事獲「M」品牌認證意義重大，呼籲公眾入場：「我成為運動員16年，都未能在香港出戰國際賽，而且1月17日除是賽事開幕外，也是我的生日，希望大家支持。」圖、文：鄧文滔