5人上雙挫漢友滿貫強勢反彈

昨晚甲一男籃於修頓場館爆發激戰，頭場滿貫憑5人得分上雙，以93比62大勝漢友，終止兩連敗走勢。

滿貫今場展現必勝決心，甫開戰即搶攻，防守力度亦推至最高，上場對南華僅獲4分的米勒拒絕再當「箭靶」，頻頻殺入禁區，加上蔡再懃裏外開弓，不消4分鐘打出一段16比0攻勢。漢友靠外援托查摩利路斯罰球加三分波「止血」，但難阻滿貫猛攻，首節落後11比30。次節托查摩利路斯以三分波及「拆你屋」轟入10分，包辦漢友前4分鐘所有得分，不過形勢未見好轉，李琪連轟3球三分波，滿貫維持逾20分領先優勢，惠龍兒、林俊光及方誠義亦起手得分，滿貫半場領先54比29。

漢友換邊後反撲，蔡駿賢和黃裕杰合取11分，追至40比58。滿貫未敢鬆懈，李琪命中三分波，米勒及林俊光則挑戰顏色地帶，打出9比2攻勢，以70比46進入最後一節。決勝節李琪轟入今場第5個三分球，米勒再來單手入樽，滿貫拉開至32分，加上漢友王牌托查摩利路斯先後吞下「U foul」和技術犯規被罰離場，令比賽提早進入「垃圾時間」，滿貫再由控衞楊子豐弧頂轟進「三分彈」，其後助攻蕭瑋耀命中「long two」，終以93比62大勝一場。

蔡再懃：大勝及時可振奮士氣 滿貫今場5人得分達雙位數，米勒貢獻「雙雙」20分及11個籃板，李琪三分球8射5中轟17分，漢友方面托查摩利路斯取全場最高的23分。蔡再懃賽後表示：「我們需要一場大勝振奮士氣，之前兩場都是上半場和對手膠着，下半場無以為繼，發揮未如理想，今場成功打出擅長的壓迫防守，減少陣地戰，多作無球走動減少持球時間。」圖／文：余樂詩、李章杰