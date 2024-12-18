陳肇鈞起孖大炒關島5蛋 港隊6連勝勇闖決賽周

昨晚於香港大球場舉行的東亞足球錦標賽外圍賽決賽，由關島與港隊爭奪決賽周席位，最終港隊技勝一籌，憑陳肇鈞梅開二度，加上尼高拉斯、艾華頓及杜度各建一功，大勝對手5比0，殺入來年於南韓舉行的決賽周，兼錄得國際賽6連勝。

主場出擊的港隊，繼續由葉鴻輝把守最後一關，費蘭度、黃威及陳肇鈞控制中場，支援艾華頓及安永佳攻堅，艾華、吳宇曦以及上場傷出的祖連奴先列後備；上仗擊敗澳門的關島由根列夫從後派牌，協助洛卡爭取入球。

佔主場之利的港隊入局明顯較快，開賽僅兩分鐘即閃電打開紀錄，陳肇鈞接應艾華頓罰球頂成1比0。12分鐘，艾華頓右路傳中，助攻尼高拉斯門前撞入，為港隊擴大比數。領先兩球的港隊繼續搶攻，11分鐘後，黃威橫傳，尼高拉斯被對手包圍下起腳僅僅射斜，上半場補時階段，艾華頓禁區頂主射罰球高出，港隊半場領先2比0。

杜度入國際賽開齋波 港隊換邊後換入吳宇曦加強活力及進攻節奏，50分鐘隨即見效，吳宇曦左路壓入禁區後傳中，艾華頓趕到門前射成3比0。3分鐘後，艾華頓轉為助攻，右路傳入中間，陳肇鈞撞入兼個人梅開二度。領先4球的港隊得勢不饒人，64分鐘，周緣德斬入禁區，可惜接應的陳肇鈞一頭頂高。78分鐘港隊再有進帳，余在言開出角球，杜度頂成5比0「埋齋」，兼收穫個人首個國際賽入球。最終港隊贈關島「5蛋」，躋身來年在南韓舉行的決賽周，並錄得國際賽6連勝。圖/文：鄧文滔、文嘉靖