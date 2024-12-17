晉級決賽周生死戰 港隊迎擊關島不勝無歸

港隊中場 艾華

今晚東亞足球錦標賽外圍賽上演決賽，關島作客香港大球場，挑戰主場出擊的香港男子足球代表隊。港隊在新帥韋斯活領軍下，已經豪取5連勝，目前士氣高昂，距離進身來年南韓舉行的決賽周只差一步。今場面對世界排名低出47位的關島，一定絕不留手，球迷不容錯過！（港台電視32周二晚上8時直播）

港隊上場憑徐宏傑尾段頭槌奠勝，以2比1擊敗中華台北，分組賽兩戰全勝順利晉級。今場為港隊10日內第3戰，對上兩場皆踢足的中場顏卓彬，指自己恢復進度理想，相信體能可以應付。關島實力雖然較弱，但「彬仔」強調球隊上下絕不會輕敵，目標贏波躋身決賽周：「決賽係一場過，咩事都有可能發生，唔可以大意。自己上場對中華台北都多咗好多失誤，希望今場可以同球隊一齊，踢番出應有水準。」

顏卓彬盼球迷入場支持 港隊早前鬥中華台北，吸引5,637人入場，令旺角場高掛紅旗，「彬仔」笑言「感覺好正」，呼籲球迷今場繼續買飛撐港隊：「上年主場對新加坡，自己都經歷過，不過上場踢正選，個感受更大！當聽到球迷打氣愈嚟愈大，其實真係比到好大推動力畀我哋，嚟緊決賽都想可以多啲球迷入場。」

陳肇麒勉勵師弟︰唔好輕敵 至於曾在2005年的東亞外，個人對關島攻入7球，人稱「關島屠夫」的前港足射手陳肇麒，賽前亦以前輩身份，勉勵一班港隊師弟：「對關島印象當然係入波、入波同入波，始終我哋有職業聯賽，水平一定高過對面，但關島近年多咗入籍兵之後，其實成隊都唔同咗，冇以前咁容易應付，所以都要小心行事，唔好輕敵！」人腳方面，祖連奴因傷今仗掛免戰牌。

關島方面，世界排名為203位，上場在A組分組賽，憑森本利昂及泰塔古，於上、下半場各入一球，以2比1擊敗澳門晉級，兼取得5年來首場國際賽勝仗。關島對上一次與港隊交手，已經要數到2016年的東亞外，當時港隊在尾段連失兩球，僅勝3比2。

港隊門將 葉鴻輝