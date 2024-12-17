張廣然返母校師弟拍爛手掌

標準流浪訪慈幼英文學校 2024至25年度「中銀香港足動校園體驗計劃」第2擊，來到位於筲箕灣的慈幼英文學校，由標準流浪教練團成員林嘉緯，帶領劉智樂、雷仙奴、巴拉克、盧兆崎及該校舊生張廣然進行校訪，與一眾師生分享足球帶來的快樂。■圖 / 文：鄧文滔

上季勇奪「賽馬會菁英盃」冠軍的流浪，今季陣容有極大變化，林嘉緯和盧均宜退役，又有伊巴謙、神田夢實及林衍廷等主力離隊，由劉智樂帶領一眾年輕球員征戰，早前戰至「高級組銀牌」4強才僅負東方，表現並不失禮。

躋身職業足球「唔可以懶」 由於校訪當日，學校亦同時舉辦師生足球賽，因此場面熱鬧非常，而校友張廣然與幾位隊友現身後，更旋即成為焦點，引來不少同學歡呼。其後流浪球員在林嘉緯引領下，與該校C Grade足球隊友賽，雷仙奴大玩花式，回歸母校的張廣然更大演「帽子戲法」，令圍觀的學生「拍爛手掌」，但該校足球隊成員面對幾位「大哥哥」毫不怯場，在師生打氣下攻入3球，使氣氛更見高漲。

流浪球員賽後向學生派發港超聯Folder後，再與該校校隊成員「加操」，一眾小將在「嘉緯Sir」等人指導下完成射門練習。及至活動尾聲，幾位流浪職球員不忘向學生們作鼓勵，張廣然則提點師弟們投入每課操練，向成為職業足球員的目標進發：「我以前每課校隊操練都去到盡，如果想令自己進步，就一定唔可以偷懶。」

嘉緯Sir︰改善基本功盡力踢 「嘉緯」則對與小朋友接觸非常興奮，又提醒他們加強基本功，盡情發揮：「我好鍾意做校訪同學生一齊玩，因為見到佢哋踢到咁開心，就諗起自己啱啱接觸足球嗰份純真；希望小朋友畀心機改善基本功，落到場唔使緊張，盡力踢好佢就得。」現為C Grade足球校隊成員的Jaffrey和Hannes，就異口同聲說幾位流浪球員的技巧，讓他們大開眼界，盼未來繼續努力，提升自己。