香港立技之王者決賽向籽嬴2024全勝

「2024武搏冬季嘉年華」暨「香港立技之王者決賽」，周日假觀塘海濱VESSEL發現號03圓滿結束，「名將之後」向籽羲和向籽嬴，分途出擊面對蒙古拳手均告奏捷，其中向籽嬴更寫下全年不敗紀錄。賽後兩人異口同聲表示，展望在新一年能繼續與不同國籍、不同風格的對手在擂台上一較高下，務求愈戰愈強，挑戰更高層次。

在第12場「女子57公斤級超級賽」，綽號「月野兔」的向籽嬴，與曾奪「WBC世界泰拳錦標賽冠軍」的阿恩金碰頭。面對佔身高優勢的對手，向籽嬴一改過往搶攻搏拳的風格，刻意拉開攻守距離，伺機上前纏鬥以摔技制勝，結果戰術非常奏效，3回合中共錄得3個「Shoot Point」，最終以3比0擊敗對手，其個人戰績亦改寫成8場7勝1負3KO，兼2024年參戰的3個賽事全勝。

向籽羲「踢爆」蒙古艾特巴爾 至於壓軸上演的「男子65公斤級超級賽」，由身披「2023亞洲立技之王者超輕量級」和「2023香港綜合搏擊超輕量級」兩條拳王金腰帶的向籽羲，對戰蒙古「綜合搏擊和MMA雙料冠軍」艾特巴爾。綽號「轟炸機2.0」的向籽羲，賽前已洞悉對手擅於搶攻，故同樣先拉開距離做好防守，再以破壞力驚人的左掃踢「招呼」對方，連番命中後令艾特巴爾的右臂腫脹，在全面控制戰局的情況下，同樣以3比0獲勝，並將生涯戰績改寫為12場10勝2負3KO。

4條腰帶賽決賽方面，「男子62.5公斤級銀腰帶決賽」由同於初賽脫穎而出的「雷電小子」黃智軒和顏嘉展對決，結果黃智軒憑臨場較佳之發揮奪魁。「男子57.5公斤級銀腰帶」須戰至加時戰，最後由「唐大刀」唐肇宏擊敗黃良偉獲勝；綽號「鎖鎌刀」的饒海天則連過兩關，先後氣走陳子龍和吳文謙，成功摘下「男子70公斤級銀腰帶」。「兒童45公斤級銅腰帶決賽」方面由兩位「老對手」交鋒，結果竹內勇雄力克梁樂賢，成為贏家。

李俊亨總結︰參與者都畀Like 是次「2024武搏冬季嘉年華」暨「香港立技之王者決賽」，共吸引超過1,500人到場參與，前中國香港搏擊運動員、活動冠名贊助商帝鋒金融集團董事總經理李俊亨總結道：「呢次係中國香港綜合搏擊運動總會，首次主辦戶外武搏嘉年華，結合唔同嘅體育項目，營造良好嘅運動氣氛，唔少參與者都畀Like；今次亦係第一次邀請蒙古拳手南下參賽，嚟緊會繼續探討更多國際搏擊界之間嘅合作空間。」