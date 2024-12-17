何詩蓓200自3連霸

在匈牙利布達佩斯舉行的世界短池游泳錦標賽，剛於周一凌晨煞科。香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）出戰女子200米自由泳決賽，以由頭帶到尾的姿態，造出1分50秒62佳績力壓對手，達成3連霸，而且創下3年來最快時間，破1分51秒內的大關再創生涯高峰，非常犀利。

日前在100自獲第4名的何詩蓓，於200自初賽以第5名晉級。到決賽她拿出真功夫，起跳反應最快，第一轉塘已領先，後面的加拿大泳手夏維及澳洲的巴利絲達追趕，惟Siobhan中段加速保持勢頭，節節領先，最終以0.87秒優勢力壓夏維，贏得清脆利落。

這塊金牌不但對27歲面臨退役考慮的何詩蓓有如打了一支強心針，證明她依然實力非凡，而她所造出的時間更是個人歷來第2快、世界歷來第3快；僅次於她自己於2021年於阿聯酋所創的世界紀錄（1分50秒31），以及瑞典名將史祖絲當（1分50秒43），較她早前在世界盃3站戴上「Triple crown」的時間更快。再者，史上僅有她和史祖絲當兩人曾衝破1分51秒內的大關，今次亦只是第6次，力證她在此項短池賽的「世一」之位屹立不搖。