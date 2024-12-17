香港東方7連勝 胡卓斌復出：好陌生

周日晚甲一男籃聯賽尾場，，香港東方在僅派出8人應戰下，憑梁兆華轟入7記三分、獨取29分繳出ＭＶＰ級別表現，終場以76比50大炒崇德飛鷹，收穫聯賽7連勝。至於另一戰線ＰＢＡ專員盃，以93比90險勝巴朗加國王（Barangay Ginebra San Miguel），可謂是「雙喜臨門」。

康復歷程如「坐過山車」 香港東方因分兵出征菲律賓，今仗派出8人輪換應戰，包括今季首度上陣的中鋒胡卓斌，以及小將鍾祖豪、吳委峻。雖然人手有限，但香港東方甫開賽已採取主動，在迪維拉和梁兆華帶動下，半場以39比27領先。下半場「兆華」內外開弓展大將風範，第4節東方雖有鍾祖豪錄滿5犯離場，但仍然「頂得住」，最終以76比50勝出，收穫聯賽7連勝。

數據方面，東方8人均有得分進帳，其中梁兆華三分波16射7中，轟今季個人最高的29分，而全隊合共射入12記三分成為勝利關鍵。

休養近兩年的東方中鋒胡卓斌（Ben），今仗終重返球場，全場上陣逾20分鐘，取得3分7籃板1助攻。對於久休復出，Ben賽後脫口而出僅有「陌生」二字。談及這段康復歷程，胡卓斌形容有如「坐過山車」︰「始終不是第一次大傷，故要花更多時間去康復，如今能夠重新站立在球場，要歸功於物理治療團隊，感謝他們我在背後不離不捨的支持。」他又激動的說：「很開心能繼續打球，換起球衣比賽的感覺很好，不需再做觀眾！」