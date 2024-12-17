on.cc東網直播：永倫南華狹路相逢

蓋帝斯 永倫

永倫於銀牌總決賽擊敗南華，時隔6年再度捧盃，兩隊將於今晚甲一聯賽尾場狹路相逢，甲一最強射手泰那能否帶領「黃金戰士」再下一城，還是氣勢如虹的「紅軍」能夠一雪前恥，令人期待！（on.cc東網周二晚8時40分按次收費直播）

永倫和南華今季即將第3次交鋒，前者於銀牌賽決賽憑泰那三分球絕殺，以72比70取勝，其後在附加賽再以92比75強勢封王，不過永倫在常規賽表現滑落，早前先後不敵康仁福建、滿貫和香港東方，錄得3勝3負跌出前2位。「黃金戰士」最近一場以115比79擊敗晉龍WTS錄賽季單場最高分兼重回勝軌，泰那交出全場最高31分續登聯賽得分王，今場南華能否守住這個「得分機器」絕對是一大看點。

羅意庭︰4大主力發揮穩定 南華近期愈戰愈勇，上場以77比64力挫勁敵滿貫，以5勝1負僅排於榜首香港東方之後，主教練羅意庭滿意球隊表現︰「上場『元仔』（曾湛元）、『Bong Bong』（葉耀邦）、安德拉、Tommy（朱亮）4大主力都有穩定發揮，『元仔』更加交出14分12助攻8籃板，差點達成『大三元』。蘇柏軒（11分）這場亦有表現，關雋陶、陳怡富輪流防守『阿懃』（蔡再懃）都交足功課，這場大家打起信心，對之後的比賽有很大幫助。」

永倫在銀牌兩挫南華，「阿庭」認為球隊小將踏入季中已有成長，期待今場打出精彩一仗：「其實那場我們上半場仍領先16分，可惜第3節未能夠執行戰術，否則那一球（絕殺三分）不會出現。關雋陶、陳怡富等人是第一次打決賽，他們吸取了這些大賽經驗，加上今場壓力少一點，相信會有更好表現，希望大家今場可以放下包袱、盡情發揮。」他亦特別提醒板櫈球員不要鬆懈：「贏滿貫之後，我們保住前二形勢較之前明朗，可以稍稍舒一口氣，今場對永倫可能排陣會大膽一點，給後備球員多點出場機會，但他們一定要『交到貨』，要搏到盡！」

頭場滿貫搵漢友祭旗 頭場滿貫大戰漢友，「綠軍」不敵南華元氣大傷，今場面對同樣4勝2負的漢友，勢演激戰。和對香港東方一戰情況相似，滿貫上半場和南華勢均力敵，僅落後兩分，惟下半場無以為繼，射手們手感冰冷，外援米勒亦不在狀態，未能在關鍵時刻挺身而出，全場他僅獲4分7籃板，成為球隊致命傷。漢友上場以3分險勝晉龍WTS，外援托查摩利路斯再成致勝功臣，交出21分17個籃板的高效表現，今仗他將帶領球隊爭取4連勝。（周二晚7時開賽）

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