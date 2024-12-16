世界明星隊變陣夏薩特來港賀歲

艾殊利高爾

兩名車路士傳奇球星夏薩特、艾殊利高爾（A高）以及阿仙奴其中一位最具代表性的右閘沙格拿將加入世界明星隊，於2025年2月1日大年初四來港獻技。這3名星級名宿在職業生涯中曾經贏得無數榮譽，深受世界各地球迷的喜愛。

A高沙格拿入伍組雙閘 曾經4度當選車路士年度最佳球員的的夏薩特，將會首度來港作賽、英格蘭史上最佳左閘之一，最近剛入選英超名人堂的艾殊利高爾會繼2011年英超亞洲挑戰盃後再度重臨香港大球場，與一眾球迷重聚。至於曾被前阿仙奴領隊雲加譽為英超最佳右後衞，前法國隊代表的沙格拿將於賀歲盃賽事中與艾殊利高爾負責鎮守兩閘位置，向球迷展現出他們的頂級球技，為球迷帶來一場精彩賽事。

同時，馬斯查蘭奴、杜奧巴和禾確特將未能參加本屆賽事。馬斯查蘭奴早前已接受國際邁亞密的邀請，擔任該隊的主教練；杜奧巴則因為10月時於韓國的一場比賽中受傷，經醫療團隊評估後，認為他不宜參賽，並已向主辦方提交了醫療證明文件；而禾確特則因近期於英國的工作承諾而無法來港。

他們已向主辦方提出退賽申請並獲得批准，雖然他們將缺席本屆賽事，但我們期待新成員為球迷帶來更多驚喜和難忘的時刻！

夏薩特 沙格拿