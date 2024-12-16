爭氣挫建龍飛馬晉龍ＷＴＳ開齋

昨晚甲一男籃頭場，6連敗的晉龍ＷＴＳ打出爭氣波，憑外援湯馬士、區浩軒及羅卓熙齊齊貢獻「雙雙」，以83比77擊敗建龍飛馬，迎來聯賽首勝，明年1月8日將硬撼南華。

晉龍ＷＴＳ今場明顯有備而來，外援湯馬士表現活躍，頻頻殺入籃底連轟8分，加上區浩軒快攻上籃及一記中投得分，開段即打出12比2攻勢，逼使飛馬叫暫停，但隨後晉龍外線爆發，安家仲、區浩軒、羅卓熙連入三分球，首節以26比16領先。第2節飛馬加強防守，收窄至個位數分差，惟晉龍區浩軒和羅卓熙聯手打出7比0攻勢，保住領先45比36完半場。

第3節晉龍ＷＴＳ主導形勢，一度將比分拉開至60比42。建龍飛馬及時回神，劉家傑命中兩記三分波後，再有侯斯頓「背靠背」三分，單節轟14分，追至58比64。第4節開波前，比賽因分牌問題暫停10分鐘，惟未有影響晉龍爭勝決心，儘管建龍飛馬尾段力挽狂瀾，劉家傑和張馳岳各轟7分及5分，最後分半鐘追至僅落後4分，但晉龍ＷＴＳ最終穩住勝局，以83比77順利「開齋」，明年1月8日將硬撼南華。

湯馬士29分14籃板 數據方面，晉龍ＷＴＳ外援湯馬士取全場最高29分另加14籃板，區浩軒和亦羅卓熙貢獻「雙雙」，分別交出21分13籃板，以及11分11助攻7籃板，另外戰至雙腿抽筋的安家仲亦交出13分。另一關鍵數據，晉龍ＷＴＳ團隊籃板數多達51個，比對手多13個。■圖、文：余樂詩、李章杰