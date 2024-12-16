東方逆轉勝均業北區

至於「賽馬會菁英盃」昨日另一場A組賽事，由均業北區對東方。半場落後的東方，易邊後連入3球，最終以3比1成功反勝尾段十人應戰的北區，分組賽取得兩連勝，而北區則吞下首敗。

北區在分組賽最後一仗，派出張桂華、戴子軒和黃靖然3名U22，刑滿復出的基拿美與葉卓文鎮守後防，入球重任落在羅港威、舒拉普身上。東方則起用鍾凱文、柏拔和馬希偉3名適齡球員，高素巴耶夫、丹尼爾扼守中路，巴科爾、巴杜姆攜手攻堅。

下半場連入3粒 東方初段接連有丹尼爾、柏拔因傷退下火線，北區佔得不少甜頭，32分鐘羅港威推順遠射被鍾凱文撲出。2分鐘後簡嘉亨開出角球，葉卓文近門撞入，為球隊先拔頭籌。北區之後再有機會，但舒拉普半單刀無功而還，半場領先1球返入更衣室。

易邊後北區有入球功臣葉卓文傷出，59分鐘東方成功扳平，巴科爾接應傳中門前頂入。8分鐘後東方再下一城，李俊霆禁區頂博得罰球，梁冠聰罰球直射得手。反超前後的東方未有放軟手腳，加上對方中堅黃靖然73分鐘兩黃一紅被逐，補時階段林衍廷策動反擊，巴科爾輕鬆射入，最終東方以3比1擊敗北區。■圖、文：李浚湣