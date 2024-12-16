關鍵大戰3球贏傑志 大埔率先闖4強

昨日「賽馬會菁英盃」尾場上演A組出線關鍵大戰，由傑志於青衣運動場惡鬥大埔。最後大埔憑馬高斯山度士、馬卡雷拿及伊高沙托尼各建一功，以3比0擊敗傑志，由於同日均業北區全失3分，「綠戰士」以3戰7分提早鎖定出線資格，殺入4強。■圖、文︰文嘉靖

「藍鳥」今場繼續派出石皓心、陳傲軒及馬斐3名U22球員擔正，利亞倫負責派牌，協助韋頓攻堅，迪美路夫則先列後備；大埔方面，門將謝家榮病愈復出，馬高斯山度士及加比爾扼守中路，由馬卡雷拿及U22球員李樂謙於前線爭取入球。

開賽3分鐘， 採取主動的「藍鳥」先有埋門機會，裵栽釪右路遠射，未能命中目標。13分鐘，鄭展龍禁區附近直射但斜出。「綠戰士」隨即反擊，18分鐘，馬卡雷拿接應隊友長傳，右路抽射，惟角度太正被石皓心擋出。31分鐘，馬卡雷拿以頭槌接應伊高沙托尼的橫傳，皮球中柱彈出。9分鐘後，傑志又幾乎失守，馬卡雷拿右路遠射，石皓心及時飛身救出。上半場尾段局勢陷入膠着，雙方互交白卷之下返回更衣室。

伊高「倒戈」埋齋 下半場60分鐘，大埔成功把握罰球機會，由馬高斯山度士操刀射入，為「綠戰士」打破僵局。大埔得勢不饒人，7分鐘後，馬卡雷拿在伊高沙托尼助攻下，禁區內輕鬆射入，將領先優勢拉開至2球。臨完場前，「倒戈」的伊高沙托尼為大埔「埋齋」，最後大埔以3比0擊敗傑志。由於同日均業北區輸波，戰罷分組賽4戰僅得5分，而下輪大埔將對上榜尾的港會，東方傑志則要正面交鋒，因此7分在手的大埔得以提早1輪取得出線4強資格。