張家朗出席分享會指導小劍手
兩屆奧運金牌花劍得主張家朗，近日展開「Don't lose your way」冠軍之旅，昨日現身劍擊學校舉行分享會，勉勵年輕一代劍手勇於追夢。同時他透露未來行程，下周將前往巴黎備戰明年1月的比賽。
月尾飛巴黎備戰世界盃
張家朗昨午到訪劍擊學校《APEX TEAM FENCING》，指導一班Ｕ12及Ｕ14小學員，活動期間進行「決三劍」比賽，獲勝的13歲小劍手王子頌（Antonio）喜獲與張家朗切磋機會，賽後Antonio表示獲益良多，更笑言：「下次目標是打到他出汗！」張家朗更將親筆寫上「Don't lose your way」字句的特別版運動鞋，存放在劍擊館內。
「家朗」早前收穫「年度世一」獎項，他認為是對今年很好的總結：「今年是頗為辛苦的一年，同時亦有很多經歷。期間試過狀態不佳，亦面對過心理壓力，慶幸背後有團隊的支持。」「家朗」將於本月22日飛往法國巴黎，備戰明年1月10日舉行的巴黎站世界盃，並透露聖誕節會在當地「簡單過」。
圖、文：李章杰
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