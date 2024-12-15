張家朗出席分享會指導小劍手

張家朗昨午到訪劍擊學校《APEX TEAM FENCING》，指導一班Ｕ12及Ｕ14小學員，活動期間進行「決三劍」比賽，獲勝的13歲小劍手王子頌（Antonio）喜獲與張家朗切磋機會，賽後Antonio表示獲益良多，更笑言：「下次目標是打到他出汗！」張家朗更將親筆寫上「Don't lose your way」字句的特別版運動鞋，存放在劍擊館內。

「家朗」早前收穫「年度世一」獎項，他認為是對今年很好的總結：「今年是頗為辛苦的一年，同時亦有很多經歷。期間試過狀態不佳，亦面對過心理壓力，慶幸背後有團隊的支持。」「家朗」將於本月22日飛往法國巴黎，備戰明年1月10日舉行的巴黎站世界盃，並透露聖誕節會在當地「簡單過」。