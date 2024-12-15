on.cc東網直播 香港立技之王者決賽 觀塘海濱激戰連場

「2024武搏冬季嘉年華」今日假觀塘海濱VESSEL發現號03盛大舉行，重頭戲「香港立技之王者決賽」晚上6時30分展開，一口氣上演14場綜合搏擊激戰。（on.cc東網周日晚上6時30分直播）

14場激戰中，首條「腰帶」會在（SHOOT M4）後誕生，「兒童45公斤級銅腰帶決賽」會由同為10歲的竹內勇雄與梁樂賢交鋒。日本的竹內勇雄從小學習搏擊，技術比同齡選手佔優，今年「Shoot Boxing計分賽」憑高參與率及勝率，以145分高踞兒童45公斤級榜首；屬力量型的本地薑梁樂賢也不示弱，祟尚進攻的他以90分排第二。兩人今年2月曾碰頭，當時竹內勇雄以2比0獲勝。

「香港立技之王者決賽」作為Energy Fight的系列賽事，今次就有闊別8年的本地女將馮晉研重上擂台，出戰「女子51公斤級超級賽」（SHOOT M8），其生涯戰績36場24勝12負1KO，今年她已豪取泰拳和踢拳雙料冠軍，實戰經驗豐富之餘，更擁有身高優勢。至於馮晉研的對手、來自星武創新的內地拳手耿春蕾，生涯戰績28場17勝10負。這位自由搏擊國家隊代表，去年拿下「全國自由搏擊錦標賽」冠軍，攻擊速度與效率兼備。

全晚會產生3條男子銀腰帶，其中62.5公斤級出現「神仙打架」局面！奪魁大熱、來自MTS Muay Thai & Fitness的鄺棟輝火併曾多次參與本地和日本專業賽的黃智軒、至於穩居「Shoot Boxing年度計分賽」62.5公斤級次位的譚鈞堯，則遇上富德拳館的顏嘉展，兩場勝方在（SHOOT M9）爭逐「男子62.5公斤級」的銀腰帶。

向籽羲向籽嬴分途鬥強敵 要數全晚最受關注的男女拳手，肯定非兩位名將之後，向籽羲和向籽嬴莫屬！目前戰績11場9勝2負3KO的向籽羲，擁有「2023亞洲立技之王者超輕量級」和「2023香港綜合搏擊超輕量級」兩條拳王金腰帶，今面對身兼蒙古「65公斤級綜合搏擊冠軍」和「66公斤級MMA冠軍」的艾特巴爾，預計兩人合演高水準激戰。至於目前戰績7場6勝1負3KO、擁有「2023亞洲立技之王者羽量級」拳后金腰帶的向籽嬴，迎戰目前戰績5場全勝2KO的阿恩金。兩位女將同屬後起之秀，勢上演一場新世代女拳手的對決。

「香港立技之王者決賽」票價分港幣$680（VIP門票）和$380（普通門票）兩種，現場尚有少量門票發售。