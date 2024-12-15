對陣崇德飛鷹香港東方衝7連捷

崇德飛鷹 奧斯汀

至於今晚甲一男籃尾場，則由香港東方對陣崇德飛鷹。「藍軍」開季至今錄6連勝，氣勢強勁，今仗面對「奇兵」飛鷹，能否延續連勝直入季後賽，球迷拭目以待。（on.cc東網周日晚8時40分按次收費直播）

香港東方上場以72比65撼贏滿貫，取得聯賽6連勝，不過僅有3人得分上雙，其中麥洛連交出12分、14個籃板「雙雙」，梁兆華亦攻入全隊最高的19分，但其實團隊防守更加關鍵，他們成功壓低對手整體命中率，令滿貫取得今季最低單場得分。

梁兆華︰連勝靠練習質素 談及未嘗一敗的主因，「兆華」認為要歸功於球隊的練習質素和系統︰「可能不會見到有某一位球員的數據特別亮眼，但每一個人都願意為球隊付出，以球隊優先。」

香港東方今晚迎來崇德飛鷹，梁兆華直言球隊沒有特別部署，惟他稱球隊對上任何對手都不會輕敵。另外，除本地甲一聯賽外，東方今季需兼顧EASL東超及菲律賓PBA專員盃共3條戰線，今晚更要「分兵」出戰PBA專員盃，「兆華」表示面對緊密賽程一定有壓力︰「因為始終打一場比賽有好多準備工作，分配球員都是一個重點，相信球隊管理層能處理好。」

崇德飛鷹方面，上一場以28分慘負康仁福建，奧斯汀攻入17分10籃板，呂銘彥三分球7射3中取得13分，不過全隊多達20次失誤，成落敗主要因素。今仗面對聯賽榜「龍頭」的香港東方，飛鷹眾將需更進一步提升攻防強度，後備席球員亦需為主力分擔得分工作，才能與東方「拗手瓜」。

香港東方 梁家顯