on.cc東網x港台電視32同步直播 晉龍ＷＴＳ建龍飛馬傾力一戰

晉龍ＷＴＳ 湯馬士

甲一男籃常規賽進入最後直路，今晚頭場由晉龍WTS大戰建龍飛馬，兩隊近況相似已經歷多場連敗，特別是面臨護級危機的升班球隊晉龍WTS，為爭取較佳排名勢必傾力一戰，主教練黃志明表示︰「球隊經歷不少挫折，但團隊士氣不減，大家都很積極面對。」（港台電視32及on.cc東網周日晚7時同步直播）

建龍飛馬自首場勇挫晉裕後已連續5場吞敗，上仗以48比73不敵漢友，錄得球隊今季得分新低，目前以1勝5負排第9位。惟休戰一個月後，建龍飛馬迎來實力接近的晉龍，控衞張馳岳透露︰「近期訓練擦出不少『火花』，代表大家對勝利的渴望好大，我們亦有和甲二球隊打友賽，希望今場可以展現努力成果。」張馳岳上場對漢友僅取2分，他為此感到很自責：「不過這不會影響我對自己的信心 ，這段日子我每日都集中提升自己的單打技術、傳球技巧以及身體質素，希望可以幫球隊得分，或者為隊友製造機會。我會努力以身作則，為球隊注入能量，無論是得分，還是防守對面最強的球員，只要可以帶領到球隊贏波的，我都會做。」

黃志明︰加練防守力爭勝仗 新升班的晉龍WTS情況更加嚴峻，開季至今仍未「開齋」，常規賽錄得6連敗。不過從第一場加時86比88不敵崇德飛鷹，以及以64比67僅負漢友的比賽中，可見這支升班球隊實力與其他甲一隊距離其實不算太遠。對此，主教練黃志明稱今場對護級相當關鍵，並透露球隊近兩周加操至3課，主要加強防守能力。黃志明又稱，球員並未因連敗而洩氣，反而力求谷底反彈︰「之前僅負對手，球員當然感到不甘，但團隊氣氛正面，大家好快調整過來，訓練亦比之前集中。要感謝其中一位贊助人Ricky，他向每位教練及球員贈送一對白底紫字 Kobe 8球鞋，以激勵士氣。球隊現時最需要改善防守問題，球員防守壓力及對抗性未達甲一水平，處理防守籃板球亦有不足，經常給予對手二次進攻機會，接下來希望加強溝通、減少失誤，努力爭勝。」

建龍飛馬 侯斯頓