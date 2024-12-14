何詩蓓100自獲第4周日再鍊過

「香港女飛魚」何詩蓓（Siobhan）昨日凌晨出戰世界短池游泳錦標賽，於女子100米自由泳決賽游出51秒41，獲得第4名，明日將角逐另一強項200自，力圖衝擊獎項。

或成國際泳賽「最後一舞」 賽事於匈牙利布達佩斯舉行，27歲的Siobhan準決賽排名第5躋身決賽，決賽Siobhan起跳後一路保持第4位，始終未能超越前3位泳手，最終以51秒41觸池。三甲全在51秒內完成，美國華殊以破大會紀錄的50秒31奪冠，法國姬絲杜迪露及美國杜格拉絲分列亞季。

何詩蓓周日將出戰200自，早前她在世界盃3站橫掃此項金牌，作為200自的世界紀錄保持者（1分50秒31），Siobhan近年未逢敵手，她賽前表示短池世錦賽過後，會休息數月思考未來，不排除選擇退役，明日一戰或成其國際泳壇「最後一舞」。

至於周四賽事，加拿大「天才」兼巴黎奧運3金得主麥恩杜殊再顯霸氣，以1分59秒32打破了塵封10年的女子200米蝶泳世績，收穫個人今屆賽事第2金。