勇挫滿貫南華穩守次席

周四晚甲一男籃尾場「紅綠大戰」，南華與滿貫勢均力敵，「紅軍」最終憑5人得分上雙，以77比64擊敗「綠軍」，穩守聯賽榜次席。

蘇柏軒感激隊友信任 甫開賽雙方以快打快，首節南華稍稍領先22比19，次節滿貫一輪急攻，反先27比25，惟早段已錄滿隊犯。南華趁勢發難，安德拉補籃打入「２＋１」，隨後再送出「排球式」封阻，曾湛元外圍亦「wide open」命中，滿貫憑惠龍兒及蔡再懃內外開弓緊咬不放，半場落後40比42。易邊後安德拉「招牌式」籃底拋投得手，南華打出6比0攻勢，加上蘇柏軒表現活躍，「紅軍」領先59比51進入最後一節。決勝節初段兩軍爆發口角，「綠軍」眾將奮力追分，惟難阻南華反擊戰術，加上陳怡富外圍發炮，拉開比數至71比53，滿貫嘗試收復失地未果，再有方誠義5犯離場，南華終以77比64收下勝利。

南華是役5人得分上雙，安德拉交出全隊最高的15分、外加19個籃板「雙雙」數據，滿貫有惠龍兒轟入全場最高的20分、另摘9個籃板，蔡再懃收穫13分，惟外援米勒失準僅有4分進帳。

南華射手蘇柏軒下半場表現搶鏡，全場繳出11分成球隊勝利拼圖之一，「鬚刨」賽後透露：「季初發揮較為一般，外圍手感低落，多得教練團和隊友信任，才能逐漸找回狀態。」是役擊敗滿貫，蘇柏軒直言相當關鍵：「希望能保持氣勢，下場再贏永倫，報回銀牌之仇。」■圖、文：余樂詩、李章杰