形勢處被動和波都唔得 港隊力爭晉級硬撼中華台北

港隊守將周緣德

今日「東亞足球錦標賽」外圍賽尾場，爆發B組出線「生死戰」，港隊坐鎮旺角大球場硬撼中華台北。兩隊首戰同樣旗開得勝，但因港隊得失球差不及對手，今場必須贏波才能晉級決賽，球迷記得入場打氣，一齊高呼「We are Hong Kong」！（港台電視32周六晚上8時直播）

中華台北上輪淨勝蒙古4球，意味首仗以3球擊敗同一對手的港隊，今場許勝不許和。後衞周緣德（Oli）年少時一直在「寶島」生活，更曾在台甲打滾，他坦言十分熟悉對方球員：「我住咗台灣十幾年，同好多人做過隊友或者交過手，佢哋嚟香港都有搵我。當中最老友一定係安以恩，佢嗰陣啱啱去台灣，就係同我同隊。」

周緣德做好防守兼想入波 Oli又提到中華台北近年進步不少，預期惡戰難免，盼望自己除做好防守外，更可以入波助港隊出線：「中華台北絕對係今次外圍賽最強對手，陣中唔只好多歸化及混血兵，仲有啲球員外流中國聯賽。」陣容方面，港隊賽前補選了伍瑋謙，頂替身體不適的謝家榮。

世界排名165位的中華台北，今場只要不敗便可打入決賽，惟主教練加利韋特強調會以贏波為目標。加利韋特2018年曾短暫擔任港足主帥，相隔6年重回舊地，對今場倒戈戰感期待：「依家嘅港隊相當有質素，艾華頓及祖連奴喺前面好有威脅，不過佢哋未必應付到全場。」曾效力東方龍獅的翼鋒陳浩瑋上仗後備落場，希望球隊今晚有進步演出：「始終第一場，大家要啲時間摸索，仲有唔少地方可以改善。」

同日下午2時A組賽事於啟德青年運動場上演，由港帥郭嘉諾帶領的澳門鬥關島，勝方將獲決賽席位。賽事不設加時，法定時間打成平手，直接以互射12碼分勝負。是役免費入場，已登記的人士可於開賽前兩小時開始，在比賽場地正門售票處旁的門票換領處換領門票，詳情請瀏覽HKFA的fb專頁。

港隊前鋒安永佳 中華台北後衞刁天龍