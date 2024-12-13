兩度刷新50米世績！邦迪膺短途蝶王
世界短池游泳錦標賽續於布達佩斯進行次日賽事，瑞士新星邦迪再度打破世界紀錄，首奪賽事50米蝶泳金牌，加上早前於游泳世界盃奪冠，達成該泳項「雙冠王」。而澳洲女將柏莉絲達在800米自由泳打破賽事最佳成績封后，增添短池世錦賽第5個冠軍頭銜。
邦迪在今年10月出戰游泳世界盃上海站50米蝶泳，終以21秒67的新世績奪金。時隔1個多月後亮相短池世錦賽，在開幕日進行的50蝶初賽游出21秒43，再度刷新世界紀錄；翌日決賽更是愈戰愈勇，後半段發力取得明顯領先，首名衝線奪得金牌，較初賽成績再縮短0.11秒，將世界紀錄推高至21秒32。值得一提，這是邦迪今年度第4次改寫世界紀錄。
澳洲柏莉絲達800自封后
另邊廂，澳洲自由泳好手柏莉絲達在女子800米自由泳泅出8分01秒95，將賽事最佳紀錄縮短近1秒，繼兩年前在墨爾本短池世錦賽奪得400米、800米、1500米自由泳，以及4×200米自由泳接力冠軍後，收穫賽事第5個冠軍頭銜。李章杰報道
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