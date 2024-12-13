康仁福建3分雨擊敗晉裕

外投剷籃瓣瓣有 昨晚在修頓場館上演的甲一男籃頭場，康仁福建繼續發揮精準外投威力，最終以91比70擊敗晉裕，將戰績改寫成4勝3負，全隊攻入12個三分波，成為贏波關鍵。

晉裕外援艾勤開段手感不俗，個人包辦球隊前7分，不過康仁福建亦不示弱，由射手林俊達轟入2個三分波，加上李察士、楊瑞鴻上籃得分，打出一波8比0攻勢，積分反超前，其後更有黃律堯、黃子謙及懷斯外圍連環發炮，福建極速將比分拋離至26比12。

老大哥梁民熊開火頑抗 第2節晉裕嘗試反擊，後備上陣的老大哥梁民熊交出水準，轟入3個三分波，連計罰球單節交出10分。不過晉裕始終得分點不多，防守端亦因對抗性及速度不足而頻頻受壓，遭康仁福建林俊達、李察士不斷攻擊顏色地帶。外投方面，昨日「牛一」的壽星仔蔡龍德命中45度三分球，楊瑞鴻亦在底角轟入三分，帶領福建半場領先47比31。

換邊後，晉裕加強防守，歐文輝、艾勤、趙蕸雄先後上籃得分，力追至41比52。康仁福建楊瑞鴻和李察士先後博得「And 1」，李察士單節取得10分，帶領球隊以63比53領先。

來到決勝節，康仁福建未有手軟，黃子謙貢獻「3＋1」，之後又命中三分彈，助球隊拉開19分差距。晉裕則有蘇志樂剷籃，曾朗謙及梁民熊轟入三分球嘗試收復失地，惟始終難敵福建「三分雨」，隨着黃子謙和張偉康外投再轟3球，前者單節豪取15分，協助福建最終以91比70取勝。圖 / 文：余樂詩、李章杰