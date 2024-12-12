大勝南華中西區重登榜首

剛於周日（8日）假蒲崗村道公園上演的甲組聯賽榜首大戰，中西區（藍衫）憑大衞巴拉梅開二度，以及許宏鋒和王力威各入一球，以4比0擊敗南華。

賽前在排首位的南華，面對「2哥」中西區，開賽僅3分鐘便告失守；大衞巴拉左路底線傳中，「助攻之鬼」李康廉頭槌二傳到尾柱，接應的許宏鋒施射得手，為大勝揭開序幕。10分鐘後，輪到南華還以顏色，梁星耀禁區外主射罰球，皮球彎過人牆後急墜近柱，中西區門將保羅飛到盡撲出底線。

大衞巴拉轟入兩球 戰至24分鐘，中西區再添入球，杜馬思「手榴彈」掟界外球入禁區，蘇沙頭槌跣後，大衞巴拉先控後射，皮球直衝網窩，將比數改寫成2比0。35分鐘，大衞巴拉中場附近逼甩南華中堅陳靜謙的腳下球，大步推至禁區起腳，再次射破蔡子濤的十指關；上半場結束，中西區領先南華3比0。

易邊再戰，58分鐘，南華的蕭子朗左路傳中，中西區守將解圍失誤，梁星耀第一時間抽射，但造就保羅表演飛身撲救的機會。比數到85分鐘再改寫，李康廉中路妙傳走位絕佳的王力威，後者擺脫南華球員攔截，左腳熨射遠柱入網，為中西區射成4比0完場。

完成第11周的聯賽後，積分榜上頭3位的球隊同為22分，分別為重登榜首的中西區、公民，以及在榜首大戰落敗的南華。